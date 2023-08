Thierry AVRIL

Compositeur Français, issu du monde du jazz et du classique.

je suis multi-instrumentiste, mon style, en dehors des modes, s'inspire des films d'animation des années 30 à 70.

Je fais beaucoup de musiques additionnelles pour les documentaires, les comédies et les émissions de télévisions.

J'ai, à mon actif, plusieurs génériques musicaux de grands établissements de spectacles de cabarets Français.

Je signe la production, l'arrangement et quelques compos des derniers CD de Jean Claude Borelly.

Je compose les opening des spectacles du cirque d'hiver de Paris (Bouglione).

J'ai créé les arrangements originaux des spectacles depuis 2015 de Richard Clayderman (donnés dans le Monde entier).