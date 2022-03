Thierry BENDA

Bonjour,



Développeur fullstack (frontend+backend) créatif et dynamique, avec plus de 15 ans d'expérience en développement de logiciels et de sites web pour les entreprises.



Deux domaines technologiques :

JAVA/J(2)EE

LAMP: Linux Apache MySQL PHP



Objectifs:

Travail de qualité

Respect des normes

Tests unitaires et intégration continue

Livrables avec documentation

Clients et Partenaires contents !



Quelques-unes de mes compétences :

Développement informatique

Développement web

Programmation

Édition de logiciels

Développement logiciel

Conseil

Services web (webservices)

Inter-opérabilité des Systèmes d'Information.

Langage Objets

Programmation (Orientée) Objet

Java

Java EE / Jakarta EE

PHP (pour de nouveaux développement : 7.4 et ultérieures)

JSON (pour des webservices/APIs REST, mais pas seulement)

XML (pour des webservices/APIs SOAP, mais pas seulement)

CSV (pour des tableurs excel exportés, mais pas seulement)

Swing (pour des logiciels en Java)

Administration de serveurs mutualisés (ovh)

Administration de serveurs dédiés (plusieurs serveurs Linux)

Administration de bases de données : MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle

Administration de bases de données NoSQL : MongoDB, Redis

Administration de serveurs d'applications : Apache Web Server, Tomcat, Wildfly, etc.



Dernière mise à jour de ce profil le 28 février 2022.

Veuillez me contacter pour disposer d'informations plus récentes, si ce profil deviendrait trop ancien.