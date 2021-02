Thierry BREARD

Agent Général d'Assurance, je conseille mes clients sur leurs problématiques d'épargne (et leur optimisation fiscale), de protection de la famille, de préparation de la retraite et de transmission du patrimoine.

Je propose à mes clients une vision moyen et long terme de leur épargne.



Nous proposons notamment les produits suivants :

- Assurance-Vie

- Prévoyance

- Tontine Financière

que nous adaptons à chacun de nos clients en fonction de leurs souhaits personnels.



J'assure un suivi personnalisé de mes clients pour être en permanence au plus proche de leurs intérêts.



