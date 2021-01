Thierry CABOT

J'ai assumé des fonctions de direction dans des organismes à vocation socio-éducative.



Poète, je suis l'auteur d'un livre intitulé : "La Blessure des Mots" et publié en version papier chez Accents Poétiques :

http://www.accents-poetiques-editions.com/produit/la-blessure-des-mots/



J'ai le plaisir de vous annoncer, aujourd'hui, la parution de l'édition complète de mon oeuvre poétique intitulée "La Blessure des Mots".

En voici, ci-dessous, l'avant-propos :

Cette œuvre poétique, longtemps méditée et dont la création s'est étalée sur plus de quatre décennies (de 1978 à 2019), a évidemment un début et une fin. Les textes, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir dans ce livre, gagnent à être lus dans l'ordre qui a présidé à leur élaboration. Pourquoi ? Parce que, même si chacun d'eux obéit à une logique interne, une trame précise en gouverne l'ensemble. De la première partie intitulée « Le temps » à la dernière intitulée « La foi en question », c'est en effet à une sorte de cheminement, de voyage, à la fois émotionnel, esthétique et spirituel, qu'est ici convié le lecteur.

Soixante-six poèmes sont venus s'ajouter de manière quasi naturelle à la précédente édition afin de donner une impulsion et un prolongement nouveaux à ma démarche artistique. Ils forment eux-mêmes l'élargissement d'une vision, d'un regard, d'un questionnement sur le monde et la vie. Ils ne peuvent en rien être dissociés des autres. Grâce à un phénomène de capillarité, lesdits poèmes non seulement dialoguent entre eux mais ont vocation à se fondre dans le creuset des pièces composées plus tôt. Celle qui clôt le livre et en résume un peu la substance ferme à cet égard la boucle d'un long itinéraire suivi avec obstination.

Au terme de cette dernière étape, dans la lumière crue de l'achèvement, me voilà pour le moins saisi par le vertige. "La Blessure des Mots" va désormais poursuivre son chemin toute seule... Puisse-t-elle, chers amis lecteurs, trouver une petite place dans votre coeur !



