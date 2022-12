Thierry CHARPENTIER

Manager de la Qualité et pilote de l'Amélioration Permanente :

> j'améliore la marge nette de l'Entrepise,

> j'en simplifie les processus de fonctionnement,

> j'apporte un meilleur confort de travail aux collaborateurs;



en m'appuyant conjointement sur :

> mon expertise de la réduction des dysfonctionnements, de l'amélioration et de l'optimisation des processus,

> mon accompagnement des Hommes, autour de démarches participatives : animateur, faciliteur, formateur, référent, force de proposition,

> ma transversalité : horizontale en liaison avec tous les services de l'Entreprise; verticale : depuis la Direction jusqu'à chaque collaborateur.



Mon objectif : concourir fortement à la satisfaction des Clients, à la motivation des Collaborateurs et à l'ambition de croissance des actionnaires, en étant un levier différenciateur de compétitivité.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Audit

DMAIC

Budgets

Qualité Management

Lean management

Sécurité

Service client

Certification

Cartographie des processus

Amélioration continue