Thierry CHAUVET

J’ai réalisé la majeure partie de ma carrière à la direction informatique de Système U où je suis resté 20 ans. J’y ai managé des équipes de 20 à 55 personnes et j’y ai réalisé de très belles réussites. Le projet stratégique de développement puis de déploiement de la gestion commerciale unique ULIS dans les 1 150 Magasins U étant la plus remarquable.



Je dispose de compétences reconnues en management, direction de projet informatique, ainsi qu'une expertise des métiers points de vente du Retail, particulièrement dans les domaines du back office, de l’encaissement, de la fidélité et du Digital.



Je suis quelqu’un d’impliqué, de communiquant, doté d’un bon relationnel, avec un esprit orienté vers le résultat. Ces éléments ainsi que mon sens du service et mon esprit d’équipe font de moi quelqu’un d’apprécié et de reconnu de mes clients, de mes collègues et de mes équipes.



Mes compétences :

Direction de projet

Gestion budgétaire

Management

Suivi des fournisseurs

Grande distribution

Pilotage d'activité

Communication

Gestion de la relation client