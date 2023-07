Thierry CICÉRON

Bonjour,

Je suis un commercial en recherche d'emploi;

j'ai plus de 10 ans d'expérience;

je suis complètement autonome et je gère entièrement un secteur donné,de la prospection à la signature,et au suivi et à la fidélisation des clients.

Je suis autodidacte;

j'ai appris sur le terrain,avec 10 ans de vente aux particuliers,avec des résultats phénoménaux(encyclopédies,adoucisseurs d'eau,alarmes),et ensuite plus de 10 ans dans la vente aux entreprises(matériaux de construction,nettoyage industriel,atelier de peinture de pièces métalliques).

Je suis très tenace,j'ai le sens inné du contact et de la négociation,j'ai un pouvoir de persuasion très fort,j'ai une détermination extrême,et j'adore vendre!

J'ai un permis B.

Je suis disponible immédiatement,y compris en Juillet et Août 2023.

Je me tiens à la disposition de tous pour des informations complémentaires.

A tous,de bonnes vacances,et une excellente journée!

Cordialement.