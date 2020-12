Thierry CITERNE

"La faculté d'un bon commercial est de savoir vendre n'importe quels produits".



Mon expérience professionnel tout au long de mon parcours prouve que j'ai toujours su m'adapter rapidement à de nouveaux produits quelque soit la clientèle à visiter et à prospecter.



Mes fonctions au quotidien sont les suivantes:



• Développer le fichier client en prospectant régulièrement afin d'accroitre le chiffre d'affaire.

• Présentation des produits en adéquation suivant leurs activités.

• Identifier les besoins et opportunités.

• Rédiger des offres de prix et appels d'offres.

• Suivre, animer et motiver des distributeurs/revendeurs.

• Assurer des déplacements sur de nombreux départements.

• Etc...







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Internet