Thierry COLNAT

Chef de projet Qualité - Product Manager

Valider les processus ( IQ / OQ / PQ )

Piloter la qualité opérationnelle suivant la méthodologie QRQC atelier et usine,

Manager en tant que Chef de projet KAIZEN suivant la méthodologie DMAIC,

Résoudre en Team leader les problèmes techniques et qualité suivant la méthode 8D ( 6M 5W - PDCA ),

Construire et adapter les plans dactions qualité en rapport aux axes stratégiques de lEntreprise ( 80/20 ),

Construire la qualité prévisionnelle ( AMDEC, plan de contrôle et PPAP )

Auditer le système qualité ( ISO 9001 TS 16949 )

Maîtrise des logiciels : Word, Excel





Technique et développement

Piloter les projets industriels, en définir les objectifs et mesurer leur résultat, mener des actions de communication

Définir et suivre le budget prévisionnel du projet.

Identifier, analyser et proposer la résolution de problèmes techniques en assemblage, micro-mécanique et injection plastique,

Elaborer les réponses aux appels d'offres





Communication

Fédérer les équipes autour des objectifs

Force de proposition

Manager de proximité et gestionnaire des compétences



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Qualité