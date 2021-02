Thierry COLOMBOT

Expertise & Développement Grands Comptes... Périmètre 585 M€.





Domaines de prédilection :



- Infrastructures

- Construction

- Energies

- Industrie Lourde

- Environnement



______________________________________________________________



Qualité - Ethique - Déontologie - Confidentialité



______________________________________________________________



Assistance à Maître d’Ouvrage - Maîtrise d'Œuvre - Ingénierie Pluridisciplinaire - Recherche & Développement



______________________________________________________________



Architecture Urbanisme

Expertises Techniques - Balances Comptables Budgétaires Financières

Assurances Responsabilités Civile Professionnelle Décennale

Gestions Affaires Projets Chantiers Travaux

Management - Ressources Humaines - Sourcing

Réglementations Droits Codes Certification Qualité Environnement

Etudes Techniques - Economie de la Construction - Estimations Chiffrages

OPC Conduite et Pilotage Chantiers/Travaux

Soutiens techniques - Prestations de Services



______________________________________________________________



Production Energies - Nucléaire - Environnement



Construction Productions Pharmaceutique Cosmétologie Agroalimentaire - Laboratoires - Recherche & Développement - Hospitalier - Cliniques - Salles Blanches - Bâtiments Hi-Tech



Infrastructures des Transports- Ferroviaire - Rail - LGV Tramway - Métro - Trolley Routier - Autoroutier - SIT - Travaux Publics - Ponts - Tunnels - VRD - Topographie - Ouvrages d'Art



Production Industrielle - Pharmaceutique - Hautes Technologies - Industries Mécaniques - Process - Pétrochimie - Chimie



Informatique de Gestion - Process - Traitement Bases données - Développement

Sécurité, Protection des Systèmes et des Informations - Web Internet Designer

Télécommunication - Transmissions - Réseaux télécommunication



______________________________________________________________



CICF (Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France)

http://www.cicf.fr



* Membre Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France - Management



* Membre Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France - Infrastructures & Environnement



* Membre Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France - Construction



________________________________________________________________________________



* Membre United Nations International Children's Emergency Fund (Protection des droits de l'enfant)

http://www.unicef.fr/



* Membre Les Z’Enfants de la Tolérance Protection des droits de l'enfant handicapé - Présidente Fabienne Pourcelot.

http://www.leszenfants.fr/



Mes compétences :

Gestion

Ingénierie

Informatique

Urbanisme

Architecture

Maîtrise d'Ouvrage

Industrie

Télécommunication

Chimie

Pétrochimie