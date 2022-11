Spécialiste d'internet depuis la fin du XXème siècle, je me suis consacré depuis 2008 à la création, la gestion et l'animation de sites internet.

Si mon métier reste aujourd'hui le conseil en stratégie digitale, le webmarketing et la création de sites, j'assure désormais également les fonctions de Médiateur dans le domaine commercial, social et civile.