Thierry DE STROOPER

Polyvalent.



- Management - Coaching vocal / personnel - Editeur/label -

Gestionnaire des affaires courantes DELAPROD asbl.



- Gestion de carrière de l'artiste Thierry DELL-

http://www.thierrydell.com

Nouveau single en cours...





- Management et communication Thierry VASSIAS

www.vassias.net



- Communication Madeleine Bertier

www.madeleinebertier.net



PROJET



"Atelier de chant" @ la villa de Ganshoren.



"Cours de chant" coaching vocal personnel.





"Module d'écriture de chansons"



Ecriture de chanson et l'écoute musical pour plus d'indépendance et de civisme culturel"

Modules destinés au 13-15 / 16- 18 ans





Bureau

0475/92.33.87



DELAPROD ASBL : http://www.delaprodmusique.net



Mes compétences :

Néerlandais – parlé

Anglais

Espagnol scolaire

Droit d'auteur

Chant

Coach

Développement

PNL

Amélioration de process

Direction artistique