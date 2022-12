Je souhaite rejoindre une équipe dynamique et performante, avec laquelle je pourrai mettre à profit mon expérience.

Expérience significative dans la gestion de secteur, la vente et le suivi de clientèle. Maitrise des techniques de prospection et de négociation.



Mes compétences :

Vente

ITE

Relations clients

Second oeuvre

Prospection

Développement commercial

BTP

Prescription