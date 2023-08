Thierry DI LORENZO

Responsable commercial secteur EST pour la Ste Donaldson/Ultrafilter.

Vente, prescription et SAV de matériels pour le traitement de l'air comprimé, gaz, vapeur et filtration des liquides

(pour process industriels, alimentaires ou médicaux)

Prospection, suivi et développement du portefeuille clients.

Utilisateurs finaux industriels, prescripteurs, distributeurs.

Secteur géographique: Alsace + Lorraine + Dpt 90 + Dpt 52.

Prise de fonction 2017.



Auparavant:

Entré en 1992 chez Grandblaise-Leroy à Saint Dié des Vosges (grossiste en fournitures automobile et industrielles, groupe AD/Orexad) en tant que commercial itinérant industrie.

Puis j'ai changé de fonction dans l'entreprise en 2000 pour être commercial au sein de notre service Fluides à Epinal (négoce, intégration et maintenance de composants hydrauliques/pneumatiques de marques leader sur le marché: Bosch/Rexroth, Hydac, Parker, Atos, Legris, Enerpac, Alfagomma ect...).

De nombreuses formations IFC m'ont permis de prendre en charge la conception ou l'optimisation de systèmes hydrauliques pour l'industrie papetière, du bois, de la machine spéciale ou des équipementiers automobiles très présents sur notre secteur.

En 2007, je suis devenu animateur de ce service composé de techniciens, de commerciaux sédentaires et d'assistantes.

En 2011, nouveau challenge en devenant responsable de division service (centre de profit composé du service Fluides et du SAV compresseurs d'air, traitement d'air, nettoyeurs, équipements industriels).

En 2013 prospection et développement de l'activité industrie et maintenance en Alsace (composants pour les Fluides, prestations et fournitures industrielles)



Mes compétences :

Pneumatique

Service client

Maintenance industrielle

Vente B2B

Négociation commerciale

Hydraulique industrielle

Fournitures industrielles

Développement commercial

profit maintenance

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware