Thierry DOLIGÉ

Plus de 20 années d'expériences enrichissantes par leurs variétés mont permis dacquérir une connaissance approfondie du métier d'approvisionneur, d'apprendre à m'adapter à divers contextes, méthodes de travail (et logiciels) et l'appréhension des problématiques liées à la logistique et au transport notamment lointain.



Ma capacité dadaptation aidée par mon parcours professionnel varié, une volonté damélioration continue développée chez Renault, et un sens de la satisfaction client (interne ou externe) issue de mon parcours dans le commerce m'aident au quotidien.



Ouvert à de nouveaux challenges, je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Relation

Organisation du travail

Logistique

Distribution spécialisée

Approvisionnement

As400

Relation fournisseurs

Service client

Oracle

Gestion de la relation client

Sourcing

Test logiciel

Microsoft Outlook

Rigueur

Relation client

Gestion des stocks

Négociation internationale

Suivi clientèle

Approvisionnement et achats

Esprit d'initiatives

Achat

Anglais

Vente

Négociation

ERP

Vente directe

PACK OFFICE

Amélioration continue