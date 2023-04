Thierry DUMONTOIRE

Bonjour, je suis Thierry et je suis passionné par l'univers du web et la création de sites web. Depuis toujours, j'ai été fasciné par les possibilités offertes par la technologie et j'ai rapidement compris que le web était un domaine en constante évolution qui m'offrirait des défis intéressants et stimulants.



J'ai commencé ma carrière en travaillant en agence en tant que chef de projet digital. Au fil des années, j'ai acquis une expertise dans la gestion de projets web complexes, depuis la conception jusqu'à la mise en ligne. Mon rôle consistait à coordonner les différentes équipes impliquées dans le projet, à établir un planning clair et à garantir la qualité de la réalisation.



Pendant mon travail en agence, j'ai appris à travailler avec une grande variété de clients, allant de petites entreprises locales à de grandes marques internationales. Chacun de ces projets avait ses propres défis et exigences, ce qui m'a permis de développer des compétences en communication, en résolution de problèmes et en gestion de projet.



Après plusieurs années en agence, j'ai décidé de prendre un nouveau tournant dans ma carrière en devenant e-commerçant indépendant. Cette décision m'a permis de continuer à mettre mes compétences en pratique tout en ayant plus de liberté dans mes projets et ma façon de travailler.



En tant qu'e-commerçant, j'ai pu créer plusieurs sites web et gérer l'ensemble du processus, de la conception à la mise en ligne, en passant par la gestion de la plateforme de commerce électronique et la mise en place de stratégies de marketing en ligne. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les enjeux du commerce en ligne et les défis auxquels les entreprises doivent faire face pour réussir dans ce domaine.



Aujourd'hui, je suis toujours aussi passionné par le web et je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et de projets innovants pour continuer à enrichir mes connaissances et mon expérience. Que ce soit en tant que chef de projet digital en agence ou en tant qu'e-commerçant indépendant, je suis convaincu que le web offre des opportunités infinies pour ceux qui sont prêts à relever les défis et à travailler dur pour atteindre leurs objectifs.



Je travaille actuellement sur le site : https://drapeaux-dumonde.com