Thierry Elie ELIE (HADDAD)

Bonjour,



Pianiste professionnel depuis plus de 20 ans, Originaire de Toulouse et ayant suivi l'ensemble du cursus musical au sein du Conservatoire National de région, je suis arrivé à Paris en 1992, intégrant et suivant les cours et Master-Class des classes supérieures des conservatoires nationaux de la région parisienne.



A ce jour, je suis doté d'une riche et longue formation musicale supérieure titulaire aujourd'hui d'une réelle expérience musicale,

en qualité de Concertiste Soliste et Accompagnateur, et professeur de piano pour tout niveau.





Mes activités musicales se partagent entre les Concerts et animations en tous lieux,

l'enseignement du Piano, en conservatoire ainsi qu'en cours privés et plus personnalisés, et l'enseignement de la musique en établissement scolaire.





Ma structure indépendante mise en place depuis quelques années maintenant, " Le Piano pour Tous "

se revendique du réel Plaisir de la musique, où chacun préserve sa passion et son envie de progresser dans son propre environnement musical.



Disponible et ouvert à tout projet musical, passionné et féru de musique,

sachant m'adapter à tous, et croiser l'ensemble des genres et styles musicaux,

je tiens à conserver et preserver cette envie et ce besoin de transmettre la musique et de la faire comprendre à tous.





Restant à votre disposition pour tout contact, et partage de nos passions communes, n'hésitez pas à me contacter directement .







Thierry Haddad

Tel : +972.53.803.6964 - [ Appel direct et Whatsapp ]

haddad.thierry@gmail.com

http://thierryhaddad.wifeo.com

http://youtube.com/c/thierryhaddad