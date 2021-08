Consciencieux, rigoureux et perfectionniste dans le travail, mon intérêt pour le dessin et l'informatique, font qu'aujourd'hui, je possède de solides connaissances dans la pratique d' AUTOCAD.

Calme et pondéré, est ce qui me caractérise principalement.

Les qualités de polyvalence, d'adaptation et de disponibilité furent appréciées par mon entourage professionnel.



Mes compétences :

AUTOCAD

DIALux

Autolisp

Microsoft Excel

Microsoft Word