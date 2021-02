Thierry Fiol : Master 2 en Ingénierie Télécom.



2005 à Aujourd'hui : IT Manager chez Callinout Group - http://callinout.com



2019 à Aujourd'hui : CEO Startup digitale multiservice Nionso - http://nionso.net



2014 - 2018 : CEO de la société Sarl Helpdesk-freelance, une PME informatique auteur et concepteur de plusieurs progiciels dont parmi le CRM FULL IP FIOLCRM développé en dotNet dont les fonctionnalités sont les suivantes :



- Centrale Téléphonique : Asterisk

- CTI intégré : Appel avec remonté du script (fiche historique du client)

- Scripting : script développé en PHP

- Type de numérotation : Progressive Call et Manual call

- Base de données : SQL Server X version, Mysql X version

- Softphone : X-lite, EyeBeam, Zoiper

- Serveur Web : Wamp server



Mes Hobbies :



Chercheur

Lecture

Sport et loisir

Voyage