Thierry GUYARD

Agent assermenté au sein d’une équipe effectuants des contrôles des rejets non domestiques et photomètre pour les traiteurs de surface, contrôles des milieux naturels, contrôles des systèmes de dépollution des stations services, programmations des sondes et autres appareils de mesures, volumes, débits, hauteur, Ph , conductivité, taux d’oxygène. , assistance des ingénieurs pour des campagnes de temp sec, pluvieux et expérimentation de nouvelles méthodes de prélèments pour la bactériologie notamment la baignabilité en Seine et en Marne. Enquète sur des pollutions en réseaux : visitable et non visitable (usée, pluvial, unitaire) avec des accéssoires de rétentions ( boudin absorbant ou de rétention, plaque absorbant, spaguetti absorbant ) entretient de tout les materiaux utilisers lors de divers interventions., rédigers des rapports et remplirs des documents lors d’intervention et constatation lors d’une pollutions ou d’autres types d’infractions sur la voie publique ou en réseaux d’assainissement.