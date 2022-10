Thierry LAFON

Développer la COMPETITIVITE des ENTREPRISES familiales et patrimoniales françaises

en contribuant:

- à former des étudiants vigilents, lucides et responsables dans leur futur cadre professionnel,

- à développer un outil de GREEN PROCUREMENT > AReS < ,

- à protéger l'emploi, le patrimoine industriel français,

- à favoriser l'export des PMI / ETI, et leur regroupement pour répondre à des marchés importants,

- à contribuer à la meilleure connaissance des ressorts de la prise de décision dans l'Entreprise Familiale.



- à celle du La Poste, Branche Courrier-Colis, en nouant des partenariats innovants et créateurs de valeur.



Mes compétences :

Conseil

PABX