Cadre de production, 14 ans d'expérience.



Je suis disponible immédiatement pour tout projet à vocation managériale et/ou technique.



Fédérateur avec un sens de l'intérêt collectif prononcé et possédant une grande force de travail, j'ai dirigé des équipes de production, jusqu'à 40 opérateurs avec pour objectif constant de montrer et développer leurs potentiels.



Expertises : chimie des mélanges / conditionnement des liquides / encadrement déquipes / amélioration procédés / amélioration productivité / réorganisation.



Pour me contacter :



06.38.85.80.29

03.20.78.67.10

thierry.lammens@wanadoo.fr



Mes compétences :

Microsoft Word

Utiliser un ERP.

Dialoguer avec les représentants du personnel.

Gérer un budget.

Microsoft Excel

Instruire et développer les compétences.

Conduire un entretien individuel et professionnel.

Recruter.

Fixer des objectifs collectifs et individuels.

Manager une équipe.

Gestion de la production