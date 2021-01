Thierry LAMOT

De formation BAC F1 ET BTS Productique, je suis arrivé dans la menuiserie PVC en 1992 après une formation sur le tas, rapidement, j'ai pu commencer à gérer le traitement des commandes et toute la technique : commande fournisseur, inventaire quincaillerie et pvc, paramétrage logiciel...etc.

Avec les années, je suis devenu un référent dans ce domaine.

Je maitrise les outils PRODEVIS, HERCULE PRO, WINPRO, EASYWIN et DEFIWEB dont j'ai pu effectuer tout le paramétrage ou apporter mon aide.

J'ai une grande capacité d'adaptation à ce type de logiciel.

Aide a la mise en place d'intranet/extranet, configurateur, gestion de protocole et paramétrage machine de type PVCFLEX 9001, ficheuse, soudeuse (ELUMATEC, STURTZ, DUBUS)...etc.

Aide et mise en place de la certification menuiserie et bloc-baie.

Aide et mise en place d'un ERP (WINPRO).

Aide et mise en place de la gestion des stocks (WINPRO).

Mise en place du chiffrage dans WINPRO.

Gestion des mises à jour des logiciels de chiffrage (PRODEVIS, HERCULE PRO, WINPRO, DEFIWEB).

Utilisateur de TRELLO et MANTIS ainsi que des outils WORD/EXCEL .

Chef de projet pour la mise en place d'une gamme de porte ouvrant acier et dormant PVC.

Je suis actuellement sur le projet d'une nouvelle gamme de menuiserie PVC.

Je suis capable de gérer des projets techniques divers et variés.

Je maitrise la quincaillerie FERCO, MACO, SIEGENIA et ROTO ainsi que le PVC DECEUNINCK ou VEKA.

J'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir être un responsable ordo-lancement puis en plus responsable du bureau d'étude ensuite responsable ADV et maintenant responsable pôle technique.

Ma soif de connaissance et ma passion est toujours présente pour atteindre le summum.

Tout ceci nest qu'un petit aperçu de mes capacités dans ce domaine et cela en toute modestie.

Mon envie actuelle est de pouvoir transmettre toutes mes compétences et de permettre à qui que ce soit de pouvoir profiter de mes années d'expériences.