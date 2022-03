Thierry LECUYER

Vous pouvez visiter mon site : http://www.realisateurtv.fr



Depuis 15 ans maintenant, je réalise pour France 2 des cultes et des messes en direct intégral (et parfois en Eurovision) depuis une ville de France différente à chaque fois.



Lors de la précédente saison, je travaillais également sur diverses émissions en direct pour M6 réalisées depuis les Studios Paris-Sud (AMP).



Avant cela, jai réalisé pendant plusieurs années Le Journal de la Santé (France 5) animé par Michel Cymes et Marina Carrère dEncausse, Agapè (France 2) émission de 52 réalisée en plateau dans les conditions du direct et animée par Hervé Claude & Catherine Matausch ou bien encore Les Écrans du Savoir (La Cinquième) présentés en direct par Laura Massis et Olivier Minne.



Je suis prêt à rejoindre votre pool de réalisateurs dès maintenant.



Je vous engage très vivement à lire avec attention mon curriculum vitae. Vous constaterez quune expérience TV de plus de 30 ans me permet dassurer ce travail avec professionnalisme. Vous pouvez également compter sur ma disponibilité et ma forte motivation.



Sachez, de toute façon, que je suis prêt à vous rencontrer pour étudier toute proposition qui me permettrait de travailler par intermittence au sein de votre équipe de réalisation.



Thierry Lécuyer



http://www.thierrylecuyer.fr/



