Je suis camerounais, Juriste.

Apte à exercer des fonctions administratives et judiciaires.

Forte capacité de travail,de rendement,dadaptation et de compréhension.

Diplômé de l'Université de Yaoundé II-SOA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP).

Diplômé du Centre International de Formation Appliquée en Démocratie,Développement, Éthique et Gouvernance (CIFADDEG),option Administration Parlementaire.

Diplômé de l'Ecole Nationale d'administration et de Magistrature (ENAM) du Cameroun.