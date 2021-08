Thierry LOISEAU

Artisan vitrailliste en devenir...



Formé de janvier à octobre 2020 au Centre International du Vitrail (CIV) de 800h faite de travaux pratiques réalisés en présentiel.



Depuis je réalise des projets personnels afin de poursuivre l'acquisition de savoir faire. Ceux-ci se regroupent en différents familles de projets :

Logo entreprise / association (plombs), miroirs (plombs et Tiffany), motifs de vitrerie classique (plombs), des sous-verres avec ces motifs et le carré Tangram (Tiffany), vitrail dangle (Tiffany), frises et bordures (Tiffany et plombs), silhouettes à partir des 7 pièces d'un Tangram (Tiffany) et des projets prospectifs.



Précédemment, pendant 30 ans, j'ai travaillé dans l'industrie au sein d'une dizaine d'entreprise de la TPE à la grande entreprise du CAC40 pour différents postes et métiers.