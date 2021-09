Thierry MARTIN

Plus de 20 ans d'expérience dans l'ingénierie dont une dizaine en coordination et gestion de projet, dans des domaines aussi variés que la défense, laéronautique, le ferroviaire ou les systèmes dinformation.

Capacités dadaptation à des environnements en mutation, accompagnement à la transformation

Compréhension des enjeux société et des nouvelles Technologies de linformation



Je recherche actuellement un poste de Chef de Projet, me permettant de monter en compétence sur de l'activité transverse et la gestion multi-projets dans une Direction Technique, un programme, une PMO, un centre d'excellence, ...



Mes compétences :

Real Time

Réponse aux appels d'offres

Management de transition

Management d'équipe

Systèmes d'information

Management de projets

Management de projet

Sytéme & Réseau

Architecture logicielle

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE