Thierry MEALLIER

Bienvenue et merci pour l'intérêt que vous portez à mon profil.

Basé en région lyonnaise, je suis Implémentation Manager, véritable consultant interne, chargé de déceler les points de vigilance et points bloquants des cahiers des charges et contrats, des clients potentiels, de coordonner toutes les équipes supports et transverses permettant de préparer et manager nationalement tous les déploiements Grands comptes, leur suivi, taux d’adhésion et plans d’actions.

Fort de mes différentes expériences, je souhaite partager et mettre à profit mes connaissances dans les métiers qui gravitent autour de la vente, du déploiement Grands Comptes, du management et du marketing.

Ma vie est faite de passions, qu'elles soient professionnelles, sportives et artistiques !



Après avoir démarré ma carrière en vendant des produits semi finis auprès de grossistes et artisans Chocolatiers et Pâtissiers, je me suis orienté vers la vente de fournitures de bureau et mobilier auprès des entreprises, j'ai occupé différents postes (VRP, chargé de clientèle, chargé de clientèle Grands Comptes Nationaux, Key account Manager..., j'ai gravi les échelons de la vente au fil des opportunités et ou promotions, tout en restant dans la même branche professionnelle.



Mes compétences :

Implémentation Commerciale

Pilotage de Grands Comptes

Key account management

Expertise en B2B

Rigoureux, déterminé