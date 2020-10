Thierry MOURGUES

Resp. de l'agence PACA France SUD de LIM SAS, Vallauris 06 France.

Géologue - Diagraphiste



LIM SAS (Logging Instrumentation Mesures) est une P.M.E. spécialisée dans l'Instrumentation en forage (paramètres de forage, contrôle d'injection, jet-grouting, essais géotechniques, etc ...), les logiciels associés ainsi que l'activité Logging par l'intermédiaire de sa branche LIM LOGGING (Services, Formation, Ventes).

Les principaux secteurs où s'exerce l'activité de LIM SAS sont les Fondations spéciales, la Géotechnique, les Mines & Carrières, les Travaux souterrains (Tunnels) et l'Hydrogéologie.



Spécialités : Technique, informatique, Géologie, commercial, administratif, développement Web.



Webmaster du site lim.eu.



Intervention à l'étranger pour des installations et mise en route matérielles et informatiques: Chili, Pérou, Taiwan, Singapour, Nouvelle Calédonie, Islande, Bahamas, Sibérie , Kazakhstan, Quatar, Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Canada + Europe.



Mes compétences :

Informatique

Webmaster

Commercial

Diagraphies

Logging

Forage

Géologie

Géologue

Géotechnique

Web

Photo

Minéralogie

Programmation

Html/css

Retouche d'images

Géolog