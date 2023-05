Thierry OTT

La compétence n'est pas innée, mais elle peut s'acquérir, se travailler.

Je désire mettre mon expérience et mon expertise au profit de chacun.

Je me propose d'intervenir auprès des employés commerciaux et vendeurs, afin de les préparer au mieux aux exigences de la clientèle comme à celles de l'entreprise.

Je peux aussi opérer auprès des managers pour qu'ils puissent prendre des décisions adaptées à tout type de situation.

Mon champ d'intervention couvre à la fois les formations en centre, ainsi que des interventions directes en entreprises.



Mes compétences :

Analyse des besoins deformation

Didactique professionnelle

Ingénierie pédagogique

Enseignement

Accompagnement individuel

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Conception pédagogique