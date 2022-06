Thierry PONTET

Mes compétences :

Guitariste Rock depuis plus de 40 ans, ayant habité 3 ans aux USA (New York, Los Angeles) en Allemagne 3 ans (Munich), avec beaucoup d'expérience en groupes (Scène, enregistrement, divers projets) pédagogue aussi ayant ouvert deux écoles de musique dans les années 90 à Montpellier avec une méthode révolutionnaire. Aujourd'hui compositeur dans le groupe Xplorer4 depuis 15 ans, et interprète dans les formations Octopusis (Classic Rock 60/70s), Purple Child (Tribute Deep Purple), Killers Queen (Tribute Queen), Richy (Sosie officiel de Johnny Hallyday).