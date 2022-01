Thierry POUSSARD (THIERRY POUSSARD)

Spécialiste en Micro Distribution (modèles africains FMCG), j'ai dirigé les ventes et opérations dans plusieurs pays dAfrique, plus particulièrement en Afrique de lEst, puis fait des consultances pour assister des entreprises européennes et américaines à sy implanter ou sy intégrer.



Jai encadré, formé et développé des stratégies pour des équipes allant de 50 à plus de 3.000 personnes.



Je joue souvent en outre le rôle de linterface culturelle, facilement accepté par les équipes locales et les aidant à sadapter aux objectifs clés de la mission de l'entreprise.