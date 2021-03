Thierry RAKOTOVAO (THIERRY RAKOTOVAO)

Professeur des universités.

Consultant et Opérateur économique en produits locaux.(Producteur-Préparateur-Exportation)."Vanille,Girofle,Fève de Cacao,....."

Consultant et Collaborateur dans la production de fruit conventionnel et biologique.

Expert en Blockchain, monnaie numérique, trading, gouvernance, Big Data, inclusion financière,..

Expertise dans l'immobilier et mobilier. Prestataire dans les évaluations de Patrimoine, les contrats d'assurance pour les préalables et sinistres incluant les dommages.

Consultant et Expert en Gestion des Ressources Humaines Internationales.(Rémunération,Développement du sentiment d'appartenance,Politique de Formation,Recrutement,GPEC)