Thierry RANDRIARILALA

Randriarilala Jean thierry:

Diplomé en agronomie, Master 2 sustainable territorial and development:

- plus de dix années d’expériences dans la gestion, suivi evaluation des projets et programme de developpement local et de gestion des ressources naturelles

- 7 années d’expériences dans le domaine de gouvernance locale et économie locale: appui aux collectivités locales, appui au développement de la participation citoyenne, conduite de l’application du processus de budget participatif, appui aux filière agricoles



Domaine de compétence: Coordination de Programme et Projet, Développement local Durable, suivi et évaluation, Prospective, Foncier, Gestion des risques et catastrophes, Gestion des ressources naturelles Renouvelables, Gouvernance locale, Energie renouvelable, Responsabilité Sociétale des Entreprises.









Mes compétences :

Agronomie

Budget

Changement climatique

Développement communautaire

Gestion de projet

Gestion des ressources

Gestion des ressources naturelles

PROGRAMME

Ressources naturelles