Thierry RAOUL

Mes principales missions, actuelle, se déclinent comme suit :

Négocier et conclure des actes d'achats avec les principaux fournisseurs

Rechercher et sélectionner de nouveaux fournisseurs suivant plusieurs critères : Prix, respect des délais , service, échéance facturation, ect...



Rédiger des commandes en renseignant le système d'information de la société.

Définir, mettre à jour et négocier les tarifs pour les produits du portefeuille d'achats.

Evaluer les fournisseurs , créer et résoudre les non conformités qualité.

Participer aux réunions relatives aux achats pour la réalisation des affaires.

Réaliser les actions nécessaires pour le bon déroulement des affaires (relance des fournisseurs, information des chargés d'affaires).

Responsable logistique des transports.