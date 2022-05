Thierry RAPON

Secteur : Ressources humaines et recrutement





Société spécialisée sur le secteur de la communication de recrutement et proposant aux decideurs et aux membres de la fonction personnelle d'optimiser leurs budgets en choisissant des actions ciblées et adaptées aux profils recherchés sur les supports Internet.

Trois activités essentielles :

- un conseil gratuit concernant le sourcing

- une fonction négociateur auprès d'une centaine de jobboards

- un suivi de campagne de recrutement ponctuelle et récurrente



Mes compétences :

Médias/Hors Média/Nouveaux Médias

Stratégie de communication off line/on line

Prospection commerciale

Négociation