Thierry RASCOL

Senior trader chez CPR de 1996 à 2002, j'ai construit un excellent track record en compte propre macro. Auparavant, j'ai travaillé plus de 10 ans pour JP MORGAN où j'ai acquis une solide expérience des marchés internationaux de taux, de changes et d'actions. J'ai d'abord managé des équipes à Paris où j'ai développé les activités obligataires domestiques, avant de rejoindre JP MORGAN New York de 1991 à 1996. A New York, j'ai participé à la mise en place du groupe d'arbitrage inter marchés, j'ai développé ma connaissance des arbitrages multidevises et des risques afférents, et j'ai contribué à l'utilisation de nouveaux outils de contrôle des risques.



Tout au long de ma carrière, j'ai mis en place des stratégies et j'ai évalué leurs risques.



Bilingue anglais.



Mes compétences :

Allocation d'actifs

Fonds de Fonds

Gestion des Risques

International

Manager

Trading