Thierry RAZIER

Vous êtes compétiteur et avez la passion du client satisfait.

Votre tempérament et votre volonté de convaincre feront la différence pour réussir une carrière à la hauteur de vos ambitions !



Rejoindre PROFYLEX c’est faire le choix de vivre une belle aventure, commerciale et humaine.

Dans le métier qui est le nôtre, c’est la qualité et l'efficacité des hommes et des femmes qui composent l’Entreprise qui créent la performance.

Intégration :

L’intégration est une période clé pour l'Entreprise et pour vous.

Votre adaptation, votre épanouissement et votre efficacité dépendent en grande partie de la réussite de cette intégration dans votre nouvel environnement.

C’est pourquoi, nous prêtons une attention toute particulière à votre arrivée dans l’Entreprise ou à votre prise de fonction sur un nouveau poste.

Ce parcours d’intégration est l’occasion de mieux connaître PROFYLEX et son fonctionnement. Vous pourrez ainsi mieux appréhender l’environnement dans lequel vous serez amené à évoluer durant l’exercice de votre nouveau métier.

La période d’intégration est matérialisée par un parcours détaillant chaque étape, chaque salarié(H/F) bénéficie d'un accompagnement sur le terrain dès le premier jour de son entrée.

Formation :

La formation est le principal levier du renforcement des compétences de nos collaborateurs (H/F).

PROFYLEX a un programme de formation ambitieux et à long terme : chaque jour et dans chaque agences tous les vendeurs (H/F) reçoivent 2 heures de formation, cette politique d'accompagnement augmente considérablement la performance du vendeur (H/F) et optimise ses résultats en clientèle.

Notre objectif est clair : développer votre expertise professionnelle et vous accompagner dans votre évolution en interne.

Evolution de carrière :

PROFYLEX s’attache à mettre en place une gestion des carrières efficace, transparente, personnalisée, afin de donner à chacun(e), les moyens d’optimiser son parcours professionnel au sein de l’Entreprise .

Après une période de moins de 24 mois dans laquelle vous avez fait vos preuves, vous prenez la direction de l'une de nos nouvelles agences .

En tant que directeur(H/F) d'Agence nous proposons un fixe élevé + commissions sur agence + plus frais ou véhicule.





Descriptif du poste :

Professionnel (H/F) de la vente, placé(e) sous la responsabilité du responsable d'agence (H/F), vous commercialisez notre gamme de produits de rénovation de l'habitat auprès des particuliers.



La rémunération : composée d'un fixe de 1500 Euros brut + 10 % de commissions non plafonnées sur CA + 450 Euros de frais.

Le salaire moyen mensuel pour les commerciaux(H/F) ayant plus de 6 mois d'ancienneté est de 2000 à 3500 Euros net.



Pour postuler envoyez votre cv + lettre de motivation à

profylex.recrutement@gmail .com