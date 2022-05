Thierry REINBERGER

COMPETENCES





Professionnelles:

•Conseil aux opérationnels en matière de droit du travail et d’organisation

•Capacité à porter un projet, à le transformer en actions concrètes.

•Capacité à créer, exploiter et faire vivre un réseau de contacts (recrutements, prestataires extérieurs)

•Aptitude au management et capacité à faire adhérer les opérationnels à la stratégie de l’entreprise

•Accréditation tests PAPI (test de personnalité et comportemental)



Personnelles:

•Sens relationnel (relation avec les organisations)

•Capacité d’analyse, force de conviction et de proposition

•Capacité d'adaptation

•Capacité d’organisation.

•Capacité à faire partager les valeurs de l’entreprise.

•Esprit créatif



Divers:

Jury d’intégration ICN (Ecole de commerce de Nancy) et RMS (Reims

Intervenant en prépa HEC au Lycée Henri Poincaré à Nancy





Mes compétences :

Ressources Humaines

Consultant RH

RH

Gestion de carrière

Banque

Recrutement

Management

Commercial