Thierry REISS

-Beaux Arts de Paris « sculpture», Atelier Claude Viseux de 1978 à 1984

expositions réalités nouvelles /salon de mai 1983 /1984

-travaille en parallèle au théâtre du lucernaire et apprend le métier de régisseur /éclairagiste

(christian le guillochet - laurent terzieff-fernando Arrabal)

-1982 à 1987 création société « MASTERLIGHT »

conception et réalisation éclairage de spectacles vivants.

-1988 création de la société CODEArray

conçoit et réalise des décors et scénographies pour l’événement, la télévision, le stand,

l’exposition, le spectacle vivant.

-2010

création société "fabriquant de rêves"spécialisèe dans le design lumineux et l'intégration leds.

-2006

réalisation des décors « le roi soleil » de Kamel Ouali

réalisation du « drakkar des vikings » parc Astérix

-2005 restauration du palais des mirages musée grévin

-2004 création et réalisation de l’arbre pour la cérémonie d’ouverture

des « jeux paralympiques d’athènes »

réalisation des décors et machinerie pour

« Spartacus le gladiateur » Elie Chouraki/Maxime le Forestier

-2003 réalisation des décors et machinerie pour

« Autant en emporte le vent » Presgurvic

-2002 scénographie du concert live « URBAN PEACE » stade de France.

-2001-2000 scénographie /design et réalisation de nombreux plateaux télés

émissions musicales et jeux.

-Khalifa TV-LCI plateaux news et talk

-arte « R&R circus »

-émirates média « You Weight Gold »

-DANCE MACHINE M6 live de 1995 à 1999.

-DOME RTL2 1998 /1999.