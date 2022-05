Thierry RENE

Que diriez-vous de passer de l'intention à l'action, de cheminer avec une image positive et d'observer la facilité à agir avec plaisir dans votre quotidien professionnel et personnel ?



Que diriez-vous de vous souvenir du talent spécifique qui sommeille en vous ?



Vivre ces moments et y accéder est possible. Chacun sa formule : être accompagné en individuel, en équipe, en groupe ou lors d'ateliers pour une plus grande satisfaction personnelle et un accomplissement professionnel.



Parce que l'action prend naissance dans l'estime de soi,



L'équipe COACH NANTES

www.coach-nantes.fr



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Conseil

Team building

Formation

Management

Audit

Coaching

Ressources humaines