Thierry RESTA Luthier professionnel, Créateur de guitares acoustiques sur mesure à Toulon-La Valette du Var (83):

Pour 1500€, le prix d'une guitare bas de gamme dans une marque reconnue, (MARTIN, TAYLOR, GIBSON), je vous propose LA GUITARE DE VOS RÊVES, spécialement conçue pour vous, celle qui vous accompagnera toute votre vie et qui vous fera encore évoluer.

Avec une guitare que je réalise spécialement pour vous sur mesure, d'après vos besoins, vous allez vous faire plaisir davantage et progresser plus vite; Vous allez mieux jouer. Plus la guitare vous correspond, mieux vous jouez; C'est un fait prouvé que vous avez déjà constaté.

Elle sera très belle, avec le design, et les détails que vous aimez.

Vos prestations musicales seront optimisées grâce à des caractéristiques personnalisées, et un plaisir accru à jouer.

N'attendez plus, Faites vous plaisir !



Tel : 06 31 91 84 34. email : thierryresta@outlook.fr



ETAPES :



1 - Réalisation du cahier des charges et des plans suivant vos besoins personnels, puis mise au point et validation commune.



2 - Lancement de la fabrication à réception de 40% d’acompte.



3 - Envoie des photos de fabrication pendant tout le process de fabrication.



4 - Conditionnement et expédition.



ESSAIS DE GUITARES SUR RDV.



Voir la VIDEO DEMO sur mon site : https://www.guitares-acoustiques.com/videos



Thierry resta | Luthier guitare acoustique sur mesure | Toulon | La Valette du Var | Var | PACA |



Mes compétences :

Conception de guitares acoustiques sur mesure