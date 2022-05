Enthousiaste et dotée d’un bon relationnel, je suis conscient que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. L’écoute, l’amabilité, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités primordiales dans ce métier et m’ont permis de progresser dans mes fonctions.