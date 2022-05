Thierry REVY

Organisateur de Transports, Dirigeant et Meneur « d’hommes », Entrepreneur et Lanceur de projets, Manager technico-commercial, Architecte Logistique, mises en place de réseaux de distribution, Acheteur confirmé dans les domaines de la logistique et transports de marchandises, et Consultant disponible pour TOUS chargeurs motivés par des économies budgétaires confirmées dans ces domaines.



Garant des coûts de revient afin de préserver une "sous-traitance" saine et un service de qualité mesurable, mes 33 années d'expériences me permettent de vous proposer une expertise logistique poussée et adaptée à tous les besoins des chargeurs.



Disponibilité, Réactivité, Adaptabilité, Souplesse, et suivis Qualité sont mes atouts... "charme", et résume Ma passion, à votre service et celle de vos clients ou chantiers commerciaux destinataires.



A taille "Humaine", nous "jouons dans la cour des grands", la motivation sans faille de mes équipes, et "testée" quotidiennement, fait LA DIFFÉRENCE !



Je propose donc, dès à présent, à tous chargeurs et acheteurs Transports, de tester mes services et mes compétences alliés à celles de mes équipes.



Pour des économies IMMÉDIATES (adaptées à votre budget), n'attendez pas à nous demander une simulation tarifaire !



Demandes de devis : devis@foxtenlogistique.com ou exploitation@foxtenlogistique.com

ou via notre site web :Array

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"Architecte dans les domaines Transport et Logistique", je suis à même d'étudier toutes les étapes de la supply chain, en amont comme en aval, en passant par les études des différents coûts s'y afférents (logistique flux tirés et poussés, emballages, organisationnel, aménagements d'aires de stockage et surfaces d'exploitation, moyens de manutentions)...



Nos domaines de compétences sont variés et larges :



- Mise en place et développement de réseaux de distribution (de nuit comme de jour),



- Messagerie, Express, petits colis, Affrètement National et International...



- Direction, animation, gestion d'agences et de centres de profits...



- Audit, embauches, sélection de cadres, d'agents commerciaux, d'exploitants...



- Création "clé en main" (de A à Z) de bureau d'Affrètements (embauche, formation,

animation, gestion...), organisateur de transports...



- Vente ou location et mise en place « clé en main » de tous Logiciels de gestion TRANSPORTS

(IATA, GESTION DE TOURNEES, AFFRETEMENT, etc...)

-modules commerciaux, exploitations, de facturation et comptables.



- Gestion de Stock, picking....



Pour un premier contact ----- > fox-ten-logistique@orange.fr

ou via notre site web : Array



01.60.12.80.28 / 05.58.82.72.72 / 04.78.64.64.70



Mes compétences :

Logistique

Formateur

Affrètement Lots partiels et complets nationa

Force de vente

Directeur commercial

Animateur

Transport de marchandises

Supply chain

Audit

Dirigeant

développeur