Thierry REYNAUD

Responsable du Département Coordination Technique de Teréga, mon parcours professionnel m’a amené à évoluer dans différents secteurs industriels tels que l’automobile, la verrerie, la chimie, les infrastructures gazière dans les domaines de la maintenance, des travaux neufs et des projets.

Je suis passionné par la technique, le management d’équipes pluridisciplinaires et le travail en transverse.



Mes compétences :

Amélioration continue (Lean, six sigma, Demaic)

Gestion de projet

Expertise maintenance

SAP Maintenance

Management d'équipes techniques