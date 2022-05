Thierry RICHARD

Administration des ERP (SAGE 500, Navision 2)

Réseaux LAN WAN (Hardware et câblage) : A/Sdsl, Rnis, Vpn

Architecture des micro-ordinateurs et étude des périphériques

Serveur Citrix

Systèmes d’exploitation : Windows 98-2000-Xp-7, Windows Server 2000 et 2003

Logiciels bureautiques : Suite Microsoft office

Langage de programmation : Php

Bases de données : Access, Mysql

Maintenance de sites Internet : institutionnels, artistiques, commerciaux.

Multimédia et développement : Dreamweaver, Photoshop, …



Mes compétences :

Gestion de projet

MySQL

Informatique

Microsoft Office

Microsoft Windows Server