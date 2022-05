Thierry RICHARD

Plus orienté technique au début de ma carrière, j'ai vite migré vers le management et le commerce où je me sens totalement à mon aise.



Un cycle de formation au CPA (Centre de perfectionnement aux affaires, Groupe HEC) ainsi que mes diverses expériences professionnelles m'ont apporté une connaissance globale de l'entreprise et un sens aigu du commerce.



Mes compétences :

Business

Manager

Réponses à AO et rédaction d'offres

Sens de l'écoute des besoins du client

Développement commercial

Prospection commerciale

Informatique