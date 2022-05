Thierry RICHER

Forte expérience dans le transport routier

J'ai exercé les fonctions de responsable d'exploitation puis de directeur d'agence adjoint et direction d'agence avec le management d'équipes de plus de 100 personnes

Mes compétences : production, réorganisation d'activité , mise en place et suivi projet industriel, capacité d'adaptation et d'écoute , suivi clients grands comptes , force de proposition pour optimisation des moyens , réactivité

Attestation de capacité commissionnaire et transport



Mes compétences :

Management

Management opérationnel

Qualité

respect des objectifs