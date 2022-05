Directeur au sein de Capgemi Services France d'une Entité spécialisée de 500 collaborateurs intervenant dans le monde du Conseil et des E.R.P à travers 5 agences

- IT Consulting,

- Région Ouest, Conseil et SAP

- ORACLE ERP ( E Business Suite etPeopleSoft)

-, Asset Management (EAM, Gestion Immobilière)

- HCM







Mes compétences :

Conseil

Informatique

Management

Recrutement

Gestion de projet

Oracle