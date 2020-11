Thierry RIVET

Sous-officier de carrière de l'armée de terre à la retraite, à vocation outre-mer, j'ai une expérience de plus de 32 années de service. Mes multiples mutations m'ont permis de découvrir des populations diverses et variées. De belles rencontres, au rythme et coutumes des différents pays qui garantissent aujourd'hui des liens très forts. Mes déplacements, mes missions de 4 à 36 mois ont développés chez moi une faculté d'adaptation solide que je ne cesse de développer à chaque nouvelle orientation ou projet demandé. Si je dois me décrire, je suis franc, loyal, ponctuel e souvent disponible. J'apprécie le travail d'équipe, l'entraide et le sport devenu indispensable pour maintenir une bonne condition et un juste équilibre au travail. J'ai besoin de prendre parfois du recul, d'avoir des moments pour me ressourcer et du temps pour m'oxygéner.



Mes compétences :

Gardien de résidence ou d'immeuble

Mobilité nationale et internationale

Autonomie

Relations Publiques

Polyvalence

Discrétion

Travail d'équipe

Observateur

Fidèle à son chef